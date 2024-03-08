بهدف رائع.. جمال يقود برشلونة للفوز على مايوركا

سجل الأمين جمال لاعب برشلونة الواعد هدفاً رائعاً ليحقق فوزاً صعباً على ضيفه مايوركا 1-صفر، الجمعة، ويصبح على مسافة خمس نقاط من غريمه ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة: "غياب الفعالية جعل هذه المباراة صعبة بالنسبة لنا. لقد قاموا بعمل جيد للغاية. كان الأمر صعباً. صنعنا فرصاً واضحة للفوز بأكثر من 1-صفر. لكننا انتصرنا في النهاية وسعداء بالنقاط الثلاث".

ووضع الفوز صاحب الضيافة في المركز الثاني مؤقتا برصيد 61 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن جيرونا ليشدد الخناق على ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو المتعثر الأحد.

ومنح جمال (16 عاماً) التقدم لبرشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى العليا محرزاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وقال جمال لمنصة دازون "أنا سعيد جداً بالفوز والخروج بشباك نظيفة. عندما تركوا لي بعض المساحة بحثت عن التسديد، كانت مباراة شاقة. جعلوا الأمر صعبا بالنسبة لنا. أي شيء يساعد الفريق يعد أمرا رائعا بالنسبة لي. تسجيل هدف أمام جماهيرنا يكون أمرا رائعا دائما".

وكاد إيلكاي جندوجان أن يتقدم لبرشلونة في الدقيقة 24 من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بعد تدخل على رافينيا. لكن حارس مايوركا بريدراج رايكوفيتش حرم الدولي الألماني من التسجيل.

كان مايوركا، الذي بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، خطيرا في الهجمات المرتدة وصنع عدة فرص لكنه افتقد اللمسة الأخيرة.

واستمر الفريق في المركز 15 برصيد 27 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

واضطر تشابي مدرب برشلونة، الذي خسر جهود لاعبي الوسط فرينكي دي يونج وبيدري للإصابة في المباراة الأخيرة، إلى استبدال رافينيا في الدقيقة 37 بعد مخالفة على المهاجم البرازيلي.

ويستضيف العملاق الكتالوني منافسه نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ومع ذلك، قال المدرب إن الجناح الأيمن لا يعاني من إصابة خطيرة وسيكون متاحاً عندما يستضيف نابولي.

وقال "كل من كان في الفريق اليوم سيكون حاضرا ضد نابولي. أنا متفائل دائما رغم الوضع الذي نعيشه. هذا الفوز يمنحنا الثقة. لا يبدو أنه مهم ولكنه كذلك. نحن بحاجة إلى المشجعين في مباراة الثلاثاء".



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