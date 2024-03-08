بقايا بطاريات تخلصت منها محطة الفضاء الدولية تدخل الغلاف الجوي للأرض

قال مركز مراقبة الفضاء التابع للقوات المسلحة الألمانية، إن بقايا مجموعة بطاريات تخلصت منها محطة الفضاء الدولية قبل ثلاث سنوات دخلت الغلاف الجوي للأرض مجدداً فوق المحيط الأطلسي، الجمعة.

ولم تحدد المتحدثة سيمون ماير مكان سقوط بقايا البطاريات، إلا أنها أشارت إلى أنه من المرجح أن "تكون قد احترقت بدرجة كبيرة" عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وكانت بقايا البطاريات قد حلقت فوق ألمانيا في وقت سابق. وفي الساعة السابعة و21 دقيقة مساء (18:21 بتوقيت غرينتش)، تحركت البقايا من الغرب حتى وسط ألمانيا على ارتفاع 139 كيلومتراً.

وقد رد مسؤولون في وقت سابق يوم الجمعة على تقرير إعلامي أفاد بأن أجزاء من بقايا البطاريات يمكن أن تسقط على ألمانيا.

وقال مركز الطيران والفضاء الألماني (دي إل آر) إن التحليل الأولي أشار إلى أن أجزاء من البطاريات يمكن أن تنجو من الحرارة الناجمة عن دخول الغلاف الجوي للأرض وتصل إلى سطح الأرض.

وأضاف المركز الألماني أنه على الرغم من أن مجموعة البطاريات ستمر عبر ألمانيا عدة مرات، إلا أنه يمكن اعتبار الخطر على ألمانيا "غير مرجح إحصائياً".

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، المعنية بالسفر إلى الفضاء، إن آليات الاستجابة للأزمات موجودة حال تصادم بقايا البطاريات بألمانيا، خلافاً للتوقعات.

وتم فصل مجموعة البطاريات، التي ذكرت تقارير أنها بحجم سيارة وتزن 2.6 طن، عن محطة الفضاء الدولية في 21 مارس 2021. وكان من المتوقع أن يحترق جزء كبير منها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، لكن يمكن أن تصل شظايا منها إلى سطح الأرض.