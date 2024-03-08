بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان يبدو صعباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنّ التوصّل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمراً صعباً".
وقال بايدن للصحافيين ردّاً على سؤال عمّا إذا كان من الممكن التوصّل إلى هدنة مؤقتة لوقف الحرب المستعرة منذ خمسة أشهر بحلول شهر رمضان إنّ "الأمر يبدو صعباً".
وعبّر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.
وتجتهد الولايات المتحدة وقطر ومصر لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد الى أي نتيجة ملموسة.
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