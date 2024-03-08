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البنتاغون: ميناء غزة المؤقت لإيصال المساعدات سيستغرق عدة أسابيع

3/8/2024 7:20:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين، الجمعة، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم مليوني وجبة لمواطني غزة يومياً.

وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن 1000 جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة. وتابع البنتاغون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط.

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