الكرك: مواطنون يطالبون باستكمال تعبيد طريق بعد تأهيله في وادي ابن حماد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في منطقة وادي ابن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك، بضرورة استكمال إجراءات تعبيد الطريق الموصل إلى الحمامات المعدنية الساخنة بعد تأهيله وتوسعته، ولا سيما أنه يخدم منطقة ترويج سياحي على المستويين المحلي والعالمي.



وفي أثناء جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في المنطقة، قال المواطنون، إن إعادة تأهيل الطريق وتوسعته، التي انتهت أعماله في نهاية كانون الأول من العام الماضي قد شكلت منعطفا إيجابيا في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة تزامنا مع وعورة الطريق، لكن تبقى تعبيده.



وقال نائب رئيس جمعية دار الكرك للتراث والثقافة المحامي فايز الذنيبات ، إن الجمعية قد باشرت منذ بدايات العام الماضي بمشروع تراثي ثقافي سياحي ضخم تزامنا مع بداية إعادة تأهيل الطريق تماشيا مع التوجهات الملكية الهادفة إلى إنشاء مشروعات تنموية تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مثمنا الجهود الكبيرة لجميع القائمين على أعمال إعادة تأهيل الطريق وتوسعتها والتي ستقدم الخدمة للكثير من الأفكار المستقبلية والمشاريع الاستثمارية التي سينوي عليها أبناء المنطقة.



ودعا العامل في مجال السياحة في حمامات وادي ابن حماد عقاب الفقرا، الجهات الرسمية المعنية إلى ضرورة وضع خطة منهجية مدروسة ومحددة المعالم لتطوير الطرق الموصلة إلى المواقع السياحية ، ولا سيما أن الكثير من المواطنين والسياح يفضلون الإقامة والمبيت في هذه المواقع، ما يتطلب توفير الطرق السهلة والآمنة التي تكفل لهم عدم تعريض أرواحهم للخطر.



ودعا أحد القاطنين في المنطقة ماهر أبو مليقة المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى ضرورة وضع حواجز إسمنتية أو سواتر ترابية على بعض جوانب الطريق الواقعة في مناطق شديدة الانحدار والمطلة على جوانب وادٍ عميق؛ حيث إنها كادت أن تسبب بحوادث خطرة للعديد من السيارات وخصوصا السياحية جراء انزلاقها وعدم تماسكها مع طبقة البيس كورس على الشارع نظرا لعدم معرفتهم بتضاريس المنطقة.



كما طالب عدد من المواطنين في المنطقة يشاطرهم الزوار والسياح القادمون إلى حمامات وادي ابن حماد بضرورة إيجاد محطة أمنية على الطريق حيث يشكو الذين تتعطل مركباتهم من معاناة حقيقية، لا سيما في ساعات الليل لحين وصول المساعدة لنقل مركباتهم أو صيانتها مع غياب شبكات الاتصالات، في بعض مناطق الطريق.



وأكد أحد زوار المنطقة ضرورة الإسراع بتعبيد الطريق، داعيا سائقي السيارات إلى أن يكونوا على قدر عال من الوعي والحذر، في أثناء القيادة على الطريق تجنبا لوقوع أي حوادث خطرة لا قدر الله.



بدوره، قال مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، إن تكلفة إعادة تأهيل الطريق الموصلة إلى حمامات وادي ابن حماد قد بلغت حوالي 650 ألف دينار وتحت إشراف مستمر من المعنيين في المديرية للحصول على أعلى المواصفات الفنية منذ بداية المباشرة في العمل وصولا إلى مراحل التسليم.



وأكد توجه المديرية في مخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال إجراءات تعبيد الطريق نظرا لأهمية المنطقة السياحية، ما سيسهم بتشجيع الجمعيات المعنية والمواطنين في إقامة مشروعات سياحية استثمارية.