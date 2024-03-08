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تقرير جديد للبنتاغون عن زيارة كائنات فضائية للأرض

3/8/2024 7:08:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقرير صادر عن مكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات بأن وزارة الدفاع الأمريكية لم تجد أي دليل على أن الأرض قد زارتها كائنات فضائية من كواكب أخرى.


ولخصت الوثيقة جميع التحقيقات الرسمية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محتويات الأرشيفات الحكومية السرية والمفتوحة ذات الصلة.
وذكرت أن الرسائل التي تلقاها البنتاغون حول السفن الفضائية المزعومة قد تم فهمها بشكل غير صحيح من قبل شهود العيان.


وقال تقرير الوكالة: "كشفت جميع التحقيقات التي أجريت على جميع مستويات السرية أن غالبية مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة تضمنت في الواقع أشياء وظواهر شائعة، وكانت أيضا نتيجة خطأ في التعرف عليها".


كما نفى البنتاغون تصريحات مسؤول المخابرات الأمريكية السابق ديفيد غراش، الذي زعم أن سلطات البلاد كانت تخفي برنامج الأجسام الطائرة المجهولة منذ عقود.

RT

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