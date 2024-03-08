Saturday, 09 March 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية تستذكر دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة

3/8/2024 7:08:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة اللاتي مثلن ويمثلن الأردن بكل اقتدار في جميع الساحات والمحافل الدولية.


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن إنجازاتهن ومساهماتهن الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الأردنية تستحق التقدير. نعتز بتميزهن ونشيد بدورهن الريادي في دعم مسيرة التطور والنجاح وإبراز دور المرأة الأردنية في الدبلوماسية، ومساهماتها وإنجازاتها في السياسية الخارجية الأردنية.

MENAFN08032024000208011052ID1107954471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث