الخارجية تستذكر دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة اللاتي مثلن ويمثلن الأردن بكل اقتدار في جميع الساحات والمحافل الدولية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن إنجازاتهن ومساهماتهن الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الأردنية تستحق التقدير. نعتز بتميزهن ونشيد بدورهن الريادي في دعم مسيرة التطور والنجاح وإبراز دور المرأة الأردنية في الدبلوماسية، ومساهماتها وإنجازاتها في السياسية الخارجية الأردنية.
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