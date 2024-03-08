عاجل تصريحات أميركية جديدة بشأن ميناء غزة المؤقت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الإسرائيليين سيؤمنون الميناء المؤقت لتقديم المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة، مشيرة إلى أن من المحتمل أن يتطلب إنشاء الميناء المؤقت نحو 1000 جندي أميركي.
وأضافت أن التخطيط والتنفيذ الخاص بالميناء المؤقت سيستغرق عدة أسابيع، معبرة عن أملها في تقديم مليوني وجبة غذائية يوميا لمواطني القطاع عبر المسار البحري الذي يجري الحديث عنه.
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