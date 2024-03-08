عاجل تصريحات أميركية جديدة بشأن ميناء غزة المؤقت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الإسرائيليين سيؤمنون الميناء المؤقت لتقديم المساعدات إلى غزة.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة، مشيرة إلى أن من المحتمل أن يتطلب إنشاء الميناء المؤقت نحو 1000 جندي أميركي.



وأضافت أن التخطيط والتنفيذ الخاص بالميناء المؤقت سيستغرق عدة أسابيع، معبرة عن أملها في تقديم مليوني وجبة غذائية يوميا لمواطني القطاع عبر المسار البحري الذي يجري الحديث عنه.