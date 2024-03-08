Saturday, 09 March 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام: البنتاغون يصادق على السماح لمقاتلة إف-35 اي بحمل أسلحة نووية

3/8/2024 7:08:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Breaking Defense الالكترونية بأن مقاتلة "إف-35 اي" الأمريكية من الجيل الخامس حصلت على شهادة رسمية لحمل الأسلحة النووية.


وقالت الصحيفة نقلا عن الممثل الرسمي لبرنامج إنتاج طائرات "إف-35 اي" إن الشهادة تسمح بحمل القنبلة النووية الحرارية من طراز "بي61-12" فقط، وتم استلامها في 12 أكتوبر 2023 قبل الموعد المحدد.
ولا تسمح الشهادة للمقاتلة ذات الإقلاع والهبوط العمودي "إف-35 بي" وللمقاتلة "إف-35 سي" بحمل القنبلة النووية الحرارية .


وتم اعتماد أول عينة من القنبلة النووية "بي61" في الخدمة عام 1968. وتم إصدار قنبلة "بي61-12" المعدلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021.

RT

MENAFN08032024000208011052ID1107954469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث