وسائل إعلام: البنتاغون يصادق على السماح لمقاتلة إف-35 اي بحمل أسلحة نووية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Breaking Defense الالكترونية بأن مقاتلة "إف-35 اي" الأمريكية من الجيل الخامس حصلت على شهادة رسمية لحمل الأسلحة النووية.



وقالت الصحيفة نقلا عن الممثل الرسمي لبرنامج إنتاج طائرات "إف-35 اي" إن الشهادة تسمح بحمل القنبلة النووية الحرارية من طراز "بي61-12" فقط، وتم استلامها في 12 أكتوبر 2023 قبل الموعد المحدد.

ولا تسمح الشهادة للمقاتلة ذات الإقلاع والهبوط العمودي "إف-35 بي" وللمقاتلة "إف-35 سي" بحمل القنبلة النووية الحرارية .



وتم اعتماد أول عينة من القنبلة النووية "بي61" في الخدمة عام 1968. وتم إصدار قنبلة "بي61-12" المعدلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021.

RT