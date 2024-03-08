وسائل إعلام: البنتاغون يصادق على السماح لمقاتلة إف-35 اي بحمل أسلحة نووية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Breaking Defense الالكترونية بأن مقاتلة "إف-35 اي" الأمريكية من الجيل الخامس حصلت على شهادة رسمية لحمل الأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة نقلا عن الممثل الرسمي لبرنامج إنتاج طائرات "إف-35 اي" إن الشهادة تسمح بحمل القنبلة النووية الحرارية من طراز "بي61-12" فقط، وتم استلامها في 12 أكتوبر 2023 قبل الموعد المحدد.
ولا تسمح الشهادة للمقاتلة ذات الإقلاع والهبوط العمودي "إف-35 بي" وللمقاتلة "إف-35 سي" بحمل القنبلة النووية الحرارية .
وتم اعتماد أول عينة من القنبلة النووية "بي61" في الخدمة عام 1968. وتم إصدار قنبلة "بي61-12" المعدلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021.
RT
MENAFN08032024000208011052ID1107954469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.