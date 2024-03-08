مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ.



وقالت كاخ بتصريحات صحفية عقب الجلسة، إنها ناقشت مع أعضاء مجلس الأمن أهمية تنويع طرق وصول الإمدادات إلى غزة برا، خاصة وأنها أسهل وأقل تكلفة، بهدف الحفاظ على إدامة توصيل المساعدات الإغاثية، إضافة إلى أهمية فتح المزيد من المعابر الإضافية.



وحول موضوع انشاء ميناء بحري في غزة، قالت المنسقة الأممية لغزة، إن عددا من الدول الكبرى ستشارك في جهود إنشاء ممر بحري إلى غزة يركز على توصيل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى محادثاتها في قبرص بهذا الشأن، حيث تقوم حكومتها بالتخطيط وبناء التحالفات مع الدول المستعدة للمشاركة في إنشاء هذا الممر لتوصيل الإمدادات الإنسانية والبضائع التجارية للقطاع.

