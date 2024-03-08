بريطانيا تعلن عن حادثة بحرية جنوب شرق عدن
التاريخ
3/8/2024 3:21:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم في أمان.
وقالت الهيئة البريطانية، إن ربان السفينة أبلغ عن انفجارين قبالتها، ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
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