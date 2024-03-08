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حزب تيار الإتحاد الوطني يخطو بقوة في لقاء جماهيري غير مسبوق يعيد رسم خارطة السياسة الأردنية من جبل التاج

3/8/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في تجمع سياسي غير مسبوق شهدته منطقة جبل التاج، أظهر حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني، المعروف بنموه السريع وتوسع قاعدته الشعبية، قوته وتأثيره السياسي في الأردن من خلال لقاء حاشد جمعه بأعضائه ومؤيديه في حدث يعد بمثابة معلم بارز في مسيرة الحزب نحو تحقيق أهدافه الوطنية والتنموية.
المهندس سليمان السعود، في كلمته الافتتاحية، لم يترك شاردة وواردة إلا وتطرق إليها، مؤكدًا على ضرورة تجديد وتطوير المنظومة السياسية في الأردن لتصبح أكثر تمثيلاً وشمولاً، مشددًا على أن الأردن أمام فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية تسهم في تعزيز مكانته ودوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الدكتور فايز السعودي، من جانبه، قدم رسالة محملة بالتحايا من الكابتن محمد الخشمان رئيس المجلس المركزي للحزب، مؤكدًا على الأسس التي يقوم عليها الحزب، والمتمثلة في التأكيد على النوعية والكفاءة في كل مساعيه. لفت السعودي الانتباه إلى أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته تعزيز مبدأ الحقوق والواجبات، والعمل على خلق جيل من القادة القادرين على تحمل المسؤولية وقيادة البلاد نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.
الدكتور رامي شاهين، أمين عام الحزب، متحدثًا عن الشباب، أكد على الدور الجوهري الذي يلعبونه في بناء مستقبل الأردن. مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الأردن تتطلب مشاركة فعالة من الشباب في جميع مجالات الحياة العامة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية، لضمان تحقيق نهضة شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب الأردني.
وفي مداخلة مؤثرة، أعرب الكابتن زهير الخشمان عن عميق شكره وامتنانه للترحيب والدعم الكبيرين اللذين لقيهما من الحضور، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في مسيرة الحزب نحو تعزيز التواصل والتفاعل مع القواعد الشعبية والهيئة العامة للحزب، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمشاركة الفعالة بين الأعضاء وقيادات الحزب لصياغة مستقبل أفضل للأردن.
وتطرق الشيخ أيمن البداوي إلى الدور الحاسم الذي يجب أن يلعبه الشباب في الساحة السياسية والاجتماعية الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا الشباب وتمكينهم ليكونوا في قلب عملية التنمية. سلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لتجهيز الشباب بالمهارات اللازمة لقيادة البلاد نحو مستقبل مزدهر.
هذه اللقاءات التي أعلن عنها كانت بمثابة إعلان عن بدء حملة واسعة للتواصل المباشر مع القواعد الشعبية في مختلف أنحاء الأردن، وتأكيد على سعي الحزب لتعزيز الحوار والمشاركة الشعبية في صنع القرار. أكد القادة على أن هذه اللقاءات ستشكل جسرًا للتواصل بين الأعضاء والقيادة، وستوفر منصة للنقاش البناء حول القضايا المهمة التي تواجه البلاد، وستساهم في صياغة رؤية موحدة لمستقبل الأردن.
كما تم التأكيد على أن حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني يسعى ليكون مثالًا يحتذى به في العمل السياسي النزيه والشفاف، يعمل على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة والتنمية المستدامة. تم الإعلان عن خطط لتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات تعليمية لتثقيف الأعضاء حول السياسات العامة، وتطوير القدرات القيادية، وتعزيز المشاركة السياسية بين الشباب والنساء خاصة.
الحدث، الذي جمع بين توجيهات القيادات السياسية وآمال وطموحات القواعد الشعبية، يمثل بداية مرحلة جديدة في العمل السياسي بالأردن، حيث يسعى الحزب إلى لعب دور محوري في تحقيق التقدم والازدهار، وبناء مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع الأردنيين.
بالتالي، يعد هذا اللقاء دليلًا على التزام حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني بتحقيق التغيير والنماء من خلال نهج شامل يضع في قلبه المواطن الأردني. الحزب، من خلال هذه اللقاءات والجهود المبذولة، يظهر تفانيه في العمل نحو تحقيق مجتمع أكثر تماسكًا ودعمًا، مجتمع يرفع من شأن القيم الديمقراطية ويعزز المشاركة السياسية لكافة شرائح المجتمع، خصوصًا الشباب.
هذا التجمع الكبير والمهم يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز الحوار المفتوح والشفاف بين القيادات والقواعد الشعبية، مؤكدًا على رغبة الحزب في الاستماع لآراء واقتراحات أعضائه، والعمل معًا لصياغة مستقبل الأردن. كما يعكس اللقاء التزام الحزب بتعزيز الديمقراطية الداخلية وضمان تمثيل أوسع للأصوات المختلفة ضمن أروقته، مما يجعله قوة دافعة للتغيير الإيجابي في المجتمع الأردني.
في نهاية اللقاء، دعا القادة إلى توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات القادمة. أكدوا على أن التزام الحزب بقضايا الوطن والمواطنين يقف على رأس أولوياته، وأن الطريق نحو تحقيق الأهداف الوطنية يمر عبر تعزيز التعاون والعمل الجماعي.
مع اختتام هذا الحدث الهام، يتجه حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني نحو ترسيخ مكانته كقوة سياسية رئيسية في الأردن، مدعومًا برؤية واضحة وتصميم على المضي قدمًا في تحقيق مستقبل مزدهر للأردن وشعبه. يبقى الوقت كفيلًا بإظهار مدى تأثير هذه الجهود على الساحة السياسية الأردنية، لكن الشيء الأكيد هو أن حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني قد زرع بذور التغيير والأمل في قلوب أعضائه والشعب الأردني على حد سواء.

























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