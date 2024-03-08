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كلمة نارية لأبو عبيدة حول استمرار العدوان على غزة وتطورات صفقة التبادل

3/8/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة أن العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إن ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى، لافتا إلى أن المجاعة في قطاع غزة تمتد للأسرى لدى حماس وبعضهم يعانون من المرض بسبب نقص الغذاء والدواء.


وأضاف قوانين المجتمع الدولي البالية مجيرة لحماية الظلم والعدوان بسطوة من الإدارة الأميركية.


وأشار أبو عبيدة إلى أن هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة.


وتابع: شعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ، مضيفا أن دول العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسان.

وبيّن أن هناك يد ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين.


وأضاف: نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد.

وأكد أبو عبيدة أنه لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه، مضيفا أن أولوية المقاومة هي إنجاز تبادل الأسرى والتزام العدو بوقف العدوان وانسحابه من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار ولا تنازل عن ذلك.


وتابع: نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال، مؤكدا أن الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك.


وشدد على أن المقاومة تواصل معركة التصدي للعدوان في كل مكان يوجد فيه جيش العدو في غزة


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