رئيس مجلس الأعيان يُجري سلسلة لقاءات في لندن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، لقاءات منفصلة مع مجلس السفراء العرب في لندن، ومجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، كذلك مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، وبحث معهم الأوضاع الراهنة في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى العلاقات الأردنية البريطانية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات.



وأشار الفايز، بحضور الأعيان علياء بوران وناصر جوده ومازن دروزه والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، إلى التحديات التي تواجه الأردن وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية والبناء عليها بمختلف المجالات.



وقال إن الأردن دولة قوية سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه تحديات اقتصادية، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووجود مليون و300 ألف لاجئ سوري، لم يعد حجم الالتزام الدولي بخطة الاستجابة للأزمة السورية التي وضعها الأردن بالتعاون مع الشركاء الدوليين يتجاوز الـ21 بالمئة من تكلفة احتياجات اللاجئين.



وثمن الفايز الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لبرامج التنمية الاقتصادية في الأردن، ودعا البرلمانيين البريطانيين إلى الدفع باتجاه تقديم المزيد من الدعم للأردن، ومتابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة المتحدة، عام 2019؛ بهدف تقديم حزمة اقتصادية للأردن تمكنه من مواجهة تحدي اللجوء السوري.



وأكد أهمية لجان الصداقة البرلمانية للنهوض بالعلاقات الثنائية على مختلف الصعد، والدور الفاعل الذي يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البرلمانية لجهة إزالة أية معيقات تعترض علاقات البلدين الصديقين.



كما أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينا ضرورة أن يكون للبرلمان البريطاني موقف قوي بهذا الاتجاه، كما أشار إلى الجهود التي يقوم بها الأردن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.



وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بجهود حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي، وكشف حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع وتدمير بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.



وبين الفايز أن جلالة الملك يؤكد باستمرار للمجتمع الدولي، على حتمية قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بها، وعلى ضرورة فرض الحل السياسي على إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين.



وأضاف خلال اللقاءات، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد الذي ينهي صراعات المنطقة ويمكن الجميع من العيش بسلام، مبينا أن لا أمن ولا استقرار لإسرائيل وغيرها، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



وطالب الفايز المملكة المتحدة دعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لأجل إحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن "لا شيء يمكن أن يبرر قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وجعل الآلاف من أطفال غزة أيتاما، وبلا مأوى".



وعرض الفايز موقف الأردن الرافض لسياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية، ورفض الأردن القاطع المس بثوابته الوطنية، ومصالحه العليا والتهجير القسري للفلسطينيين، مبينا أن جلالة الملك أكد باستمرار، على أن أية حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، هي حلول وهمية وعدمية سيتصدى لها الأردن بقوة.

وأكد الفايز، حرص مجلس الأعيان، على تفعيل العلاقات الثنائية الأردنية البريطانية خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، مبينا أهمية العمل بين مجلسي الأعيان والبرلمان البريطاني لجهة البناء على الشراكة القوية بين البلدين، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة من أجل استقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات البريطانية في الأردن، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك.



واستعرض الفايز خلال المباحثات، مسيرة الإصلاح الشامل التي ينتهجها الأردن ترجمة لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المرأة والشباب، والوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية وإيجاد البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار.



وخلال لقاء رئيس مجلس الأعيان مع مجلس السفراء العرب، أشار الفايز إلى التحديات التي تواجه الأمة العربية، مبينا أن مواجهتها تحتاج موقفا عربيا موحدا، للتعامل معها، ومع مختلف الأزمات والصراعات التي تمر بها الأمة العربية.



كما أكد أن حالة التشرذم والضعف التي تمر بها أمتنا، جعلت العديد من الدول العربية ساحة لصراعات دول إقليمية ودولية، والضحية دائما هو المواطن العربي.

ودعا الفايز إلى ضرورة وجود جهد عربي فاعل يتصدى للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، ويوقف عمليات التطهير العرقي وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



كما عرض الفايز الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وتحذير جلالته من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين.



من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة الأردن في البرلمان البريطاني اعتزازهم بالعلاقات الأردنية البريطانية بمختلف مجالاتها، بما يشمل التفاعل البرلماني المستمر والرغبة في تعزيزه.



كما أشادت اللجنة بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة التحديات الإقليمية، وإرساء الاستقرار والأمن فيها.



وثمنت الدور الإنساني الرائد للمملكة في استضافة اللاجئين السوريين رغم شح الموارد الذي تعانيه، معربة عن تطلعها لزيارة الأردن خلال العام الجاري، بما يفتح أفاق تعاون برلماني أوسع.



أما مجلس السفراء العرب، فقد ثمن دور جلالة الملك عبدالله الثاني المحوري، في توضيح حقيقة ما يجري في غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني، لافتين إلى انعكاسات زيارتي جلالته إلى المملكة المتحدة بعد العدوان على قطاع غزة، والتأثير على مواقف قيادتها، لما يحظى به جلالة الملك من موثوقية واحترام لدى مراكز صنع القرار البريطاني.



وأكد اللورد أحمد، اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين الأردن وبريطانيا، والرغبة في تعزيزها وأخذها آفاقا أرحب، معربا عن تقدير المملكة المتحدة للدور الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يشمل جهد الأردن المستهدف تحقيق سلام مستدام.



وأكد أن المملكة المتحدة مستمرة في دعمها حل الدولتين سبيلا، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تدعم وقفا مستداما لإطلاق النار، مع أهمية دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.



وأشاد بدور الأردن الريادي في إدخال المساعدات للقطاع، من خلال الإنزالات الجوية التي كانت المملكتان قد تعاونتا في إنفاذ واحدة منها.



وفي إطار زيارة العمل، قام الفايز يرافقه العين ناصر جودة والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، بزيارة إلى المركز الإسلامي الثقافي المعروف باسم (مسجد لندن المركزي) واستمع من القائمين عليه إلى دور المركز في الدفاع عن رسالة الإسلام الحنيف، إضافة إلى تعاليم الإسلام وتدريس اللغة العربية.



وأشاد مدير المركز ، بجهود الأردن الدولية في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك بين الأديان، ومجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.



من جانبه، أشاد الفايز بدور القائمين على المركز في نشر قيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وقيم المحبة وقبول الآخر، مبينا أثر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات ومنع تهويدها وإعمارها.