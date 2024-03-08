عائلات المحتجزين الإسرائيليين تغلق شارعا مركزيا في تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عائلات المحتجزين في غزة تغلق شارع 1 المركزي الذي يربط تل أبيب بالقدس.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يزال هناك عدد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع تأمل عائلاتهم عودتهم، لكن حكومة بنيامين نتنياهو لم تتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لرفض نتنياهو الخضوع لمطالب الأخيرة وإصراره على استمرار العمليات العسكرية.
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