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عائلات المحتجزين الإسرائيليين تغلق شارعا مركزيا في تل أبيب

3/8/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عائلات المحتجزين في غزة تغلق شارع 1 المركزي الذي يربط تل أبيب بالقدس.


وفي ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يزال هناك عدد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع تأمل عائلاتهم عودتهم، لكن حكومة بنيامين نتنياهو لم تتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لرفض نتنياهو الخضوع لمطالب الأخيرة وإصراره على استمرار العمليات العسكرية.

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