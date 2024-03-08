مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي 5 عشائر أردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة واجب العزاء، الى عشيرة الفاعوري بوفاة المرحوم رائد شمس الدين صالح الفاعوري، وإلى عشيرة الحياري بوفاة المرحوم الحاج احمد علي الحسين الحياري ( ابو سمير ) والد النائب نضال الحياري والى عشيرة النسور بوفاة المرحوم المهندس ياسر احمد النسور ( ابو حمزة ) والى عشيرة الحمادين والمساعدة بوفاة المرحومة حليمة سليمان المساعدة ( ام راضي) والدة امين عام ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.
MENAFN08032024000208011052ID1107954252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.