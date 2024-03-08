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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي 5 عشائر أردنية

3/8/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة واجب العزاء، الى عشيرة الفاعوري بوفاة المرحوم رائد شمس الدين صالح الفاعوري، وإلى عشيرة الحياري بوفاة المرحوم الحاج احمد علي الحسين الحياري ( ابو سمير ) والد النائب نضال الحياري والى عشيرة النسور بوفاة المرحوم المهندس ياسر احمد النسور ( ابو حمزة ) والى عشيرة الحمادين والمساعدة بوفاة المرحومة حليمة سليمان المساعدة ( ام راضي) والدة امين عام ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

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