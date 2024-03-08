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شباب الزرقاء تنظم حوارية بعنوان إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ربع قرن

3/8/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، جلسة حوارية بعنوان "إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ربع قرن" بمشاركة (40) شابا وشابة من أعضاء مركز شباب وشابات حي الأمير محمد.


وتحدث في الجلسة الحوارية اللواء الركن المتقاعد عبدالله المومني، بحضور مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام.


وتضمنت الجلسة الحوارية تعريف الشباب بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في نهضة الأردن، وتعزيز مسيرة البناء والازدهار، والاهتمام الملكي بالشباب الذين يشكلون ركيزة أساسية في بنية المجتمع، من خلال تعزيز دورهم في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة، ومشاركتهم في صنع القرار كونهم يمثلون مستقبل الأردن المشرق، وجهود جلالته في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع الظلم عنهم.


وخلال الجلسة، أكد العزام أهمية دور الشباب في تنمية وازدهار الوطن، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية، والمساهمة في بناء الوطن بكفاءة واقتدار.

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