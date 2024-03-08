شباب الزرقاء تنظم حوارية بعنوان إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ربع قرن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، جلسة حوارية بعنوان "إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ربع قرن" بمشاركة (40) شابا وشابة من أعضاء مركز شباب وشابات حي الأمير محمد.
وتحدث في الجلسة الحوارية اللواء الركن المتقاعد عبدالله المومني، بحضور مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام.
وتضمنت الجلسة الحوارية تعريف الشباب بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في نهضة الأردن، وتعزيز مسيرة البناء والازدهار، والاهتمام الملكي بالشباب الذين يشكلون ركيزة أساسية في بنية المجتمع، من خلال تعزيز دورهم في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة، ومشاركتهم في صنع القرار كونهم يمثلون مستقبل الأردن المشرق، وجهود جلالته في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع الظلم عنهم.
وخلال الجلسة، أكد العزام أهمية دور الشباب في تنمية وازدهار الوطن، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية، والمساهمة في بناء الوطن بكفاءة واقتدار.
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