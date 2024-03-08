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الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي زيلينسكي في قصر دولما باهتشي بإسطنبول

3/8/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرئاسة التركية في بيان مساء الجمعة، إن اللقاء الذي يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدأ في قصر دولما باهتشي بإسطنبول.


وقال زيلينسكي في تدوينة على منصة "X" "لقد بدأت اجتماعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنا ممتن لتركيا لدعمها الموثوق به لأوكرانيا".


وأضاف "إن بلدينا والمنطقة برمتها والأمن الغذائي العالمي، يتطلبان أمنا غير مشروطٍ للملاحة في البحر الأسود.. يمكننا تحقيق ذلك، من خلال العمل معا".


وأفاد بأنهم مهتمون بتعزيز التعاون الثنائي والإنتاج المشترك مع شركات الدفاع التركية.
ووصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسطنبول اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

RT

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