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غارات عنيفة غرب مدينة غزة

3/8/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارات عنيفة على غرب مدينة غزة.


وقالت قناة الأقصى إن إحدى الغارات استهدفت محيط منطقة الصحابة في حي الدرج بغزة.

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