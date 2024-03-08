غارات عنيفة غرب مدينة غزة
التاريخ
3/8/2024 3:21:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارات عنيفة على غرب مدينة غزة.
وقالت قناة الأقصى إن إحدى الغارات استهدفت محيط منطقة الصحابة في حي الدرج بغزة.
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