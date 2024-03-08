ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
3/8/2024 3:20:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت العملة البريطانية، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعها أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار بنسبة 0.14 بالمئة، عند 1.2830 دولار، وبنسبة 0.29 بالمئة أمام اليورو عند 1.1733 يورو.
بترا
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