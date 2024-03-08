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ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

3/8/2024 3:20:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت العملة البريطانية، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعها أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار بنسبة 0.14 بالمئة، عند 1.2830 دولار، وبنسبة 0.29 بالمئة أمام اليورو عند 1.1733 يورو.

بترا

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