بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة، حيث بلغت حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
وبلغت العملة المشفرة حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.
ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، ارتفعت تكلفة العملة المشفرة بنسبة 1.08%، لتصل إلى متوسط 68.017 دولار.
وتم الوصول إلى المستوى القياسي البالغ 69 ألف دولار لأول مرة في 10 نوفمبر 2021.
RT
MENAFN08032024000208011052ID1107954244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.