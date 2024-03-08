Friday, 08 March 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار

3/8/2024 3:20:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة، حيث بلغت حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
وبلغت العملة المشفرة حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، ارتفعت تكلفة العملة المشفرة بنسبة 1.08%، لتصل إلى متوسط 68.017 دولار.
وتم الوصول إلى المستوى القياسي البالغ 69 ألف دولار لأول مرة في 10 نوفمبر 2021.

RT

MENAFN08032024000208011052ID1107954244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث