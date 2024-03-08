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طالبت عريسها بالإقلاع عن التدخين .. فحدث ما لم تتوقعه في الشارع

3/8/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت عروس لم يمض على زواجها أكثر من ثلاثة أشهر لاعتداء وحشي من جانب زوجها وشقيقه في الطريق العام وفي وضح النهار لتكرار مطالبته بالإقلاع عن التدخين.

وفي التفاصيل فقد شهد مدينة باريلي بولاية أوتار براديش الهندية، الحادثة المؤلمة بينما كان العروسان عائدين من حفل زفاف، حيث تعرضت امرأة لاعتداء وحشي من قبل زوجها بعد أن اعترضت على إدمانه للتدخين والغوتكا وطلبت منه الإقلاع عن هذه العادات، كما انضم شقيق الزوج في عقاب المرأة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن العروس متزوجة منذ ثلاثة أشهر فقط، وكانت قد طالبت عريسها مراراً بالإقلاع عن تدخين السجائر والغوتكا "(تبغ مصنع تجارياً لكي يمضغ ولا يُدَخَّن وهو خليط جاف محلى ومضاف إليه نكهة، وهو يحظى بشعبية متزايدة بين الشباب والنساء في بعض البلدان)، وعندما طلبت من زوجها مجدداً وخلال العودة من حفل زفاف الإقلاع عن التدخين، نشبت مشاجرة عنيفة تعرضت خلالها العروس للضرب المبرح في الطريق العام ما أدى إلى إصابة الضحية بجراح خطيرة وصدمة نفسية شديدة كونها لم تتوقع ردة فعل الزوج.

وكشفت العروس عند وصولها إلى قسم الشرطة عن معاناتها الشديدة، مبينة أن هذه لم تكن المرة الأولى، إذ كانت تعاني من سوء المعاملة اليومية من زوجها.


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