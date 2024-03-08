«ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي تجمع المواهب الواعدة

شهدت قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي، انطلاق الليلة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة من الفعالية الفنية «ليالي الفن»، أول من أمس، بعد أن شهدت استضافة أكبر عدد من المشاركات الفنية في تاريخها تلبية للدعوة المفتوحة، التي وجهتها للفنانين الصاعدين، من أجل عرض أعمالهم في قلب الحي المالي بدبي.

وتم عرض أكثر من 130 عملاً فنياً لأكثر من 65 فناناً عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية، مما يرسخ مكانة الفعالية كمنصة رئيسية لاستعراض إبداعات الفنانين الواعدين، كما تم تسليط الضوء على مواهب الفنانين المحليين من جميع أنحاء دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، مثل «حارس الحكايات» للفنانة رباب الطنطاوي، وصور سلسلة C.O.M.P.L.E.X للفنان محمد الخوري، وبالإضافة إلى ذلك ألقت الفعالية الضوء على فنانين عالميين بارزين، أمثال الفنان العالمي لورنزو كوين.

وتخللت ليلة الافتتاح جولة لكبار الشخصيات برفقة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وصالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، حيث قام الوفد بجولة في المعرض، وتخللها التواصل والتحدث مع الفنانين حول أعمالهم وأهمية وجودهم، ضمن هذه الفعالية وأثرها الإيجابي في تعزيز مسيرتهم الفنية.

كما تضمن الحدث الفني، والذي يعقد بشكل نصف السنوي، جلسات نقاشية ركزت على كيفية تطوير المحفظة الفنية، مع رؤى قيمة قدمتها ميغان كيلي هورسمان، المدير التنفيذي لدار «كريستيز» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى جلسة أخرى، ركزت على حياة وأعمال الفنانة الشهيرة فريدا كالو، وضمت متحدثين من معهد «مارانجوني» بدبي.



