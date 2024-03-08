غداً.. انطلاق السباق الرئيسي لبطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة 3



تنطلق غداً في أبوظبي منافسات السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة الثالثة، وذلك في تمام الساعة 4 مساء على كاسر الأمواج برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وبتنظيم النادي.

وخلال منافسات كسر الكيلو والتي أقيمت اليوم سجل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي أفضل مركز بتحقيق زمن قدره 3:01:473 دقيقة في مسار السباق، وحل ثانيا زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير، وفالح المنصوري بزمن وقدره 3:02:705 دقيقة، وثالثا زورق الشارقة 9 بقيادة ديمتري فاندوشيف، ومايكل كاتاشيف بزمن وقدره 3:05:530 دقيقة.

وضمن زورق أبوظبي 4 أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي سعيا منه لتحقيق لقب الجولة الأولى من البطولة.

ومن المنتظر أن تشتد المنافسة بين زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق دي دي آر مارين بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق كيو 8 بقيادة عبداللطيف العماني وخالد العلي بالإضافة لزورق الشارقة 9 بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف، والزورق السويدي بقيادة سبيستيان جروث وإريك جونسان، خصوصا أن كل هذه الأسماء أبطال في سباقات الزوارق السريعة وأصحاب ألقاب عبر السنوات والمواسم الماضية.

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