شرطة دبي تحصد 13 ذهبية في ختام منافسات كأس الإمارات لرفع الأثقال

حافظت فرق شرطة دبي على تفوقها في منافسات "كأس الإمارات لرفع الأثقال"، الذي نظمه اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، بفوزها بـ"13" ميدالية ذهبية من أصل 15 ميدالية وزعت في البطولة التي شهدت إقامة 3 منافسات بواقع بطولة للسيدات، وبطولتين للرجال لكل من المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر اختتام فعالية اليوم العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله حيي الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وفي بطولة المواطنين حلت شرطة دبي في المركز الأول برصيد 19 نقطة، بعد أن حصدت 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني بدبي بـ 11 نقطة“ذهبيتين وبرونزية”، وثالثاً فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برصيد 11 نقطة“ذهبية وفضيتين”.

وفي البطولة الخليجية، تصدرت شرطة دبي المشهد بحصولها على الذهبيات الخمس للمسابقة، وبرصيد بلغ 25 نقطة، وحلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني بـ 6 نقاط“فضيتين”، ونادي بارج ثالثاً بـ 4 نقاط“فضية وبرونزية”.

وفي بطولة السيدات نالت شرطة دبي العلامة الكاملة والمركز الأول برصيد 25 نقطة بواقع“5 ذهبيات”، وذهب المركز الثاني إلى نادي أبوظبي بـ 15 نقطة“4 فضيات و3 برونزيات”، بينما حل في المركز الثالث فريق الكويت بـ 4 نقاط من تحقيق“فضية وبرونزية”.

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