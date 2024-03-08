الهلال يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على الرياض ويوسع الفارق مع النصر في الدوري السعودي

قلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز 3 /1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الرياض عن طريق هدف عكسي سجله علي البليهي لاعب الهلال في الدقيقة 52، قبل أن يدرك روبن نيفيز التعادل للهلال في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 75 سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق ميشايل رودريجيز، فيما تكفل ألكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، موسعا الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة، حيث تعثر الأخير أمس عقب خسارته أمام ضيفه الرائد 1 /3.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز