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إيقاف مباراة الحسين والرمثا بالدوري الأردني بسبب وفاة مشجع

3/8/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقف الحكم محمد مفيد مباراة الحسين والرمثا الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري الأردني لكرة القدم، في ملعب الحسن بمدينة إربد بسبب وفاة مشجع لفريق الرمثا إثر نوبة قلبية حادة وهو يتابع المباراة من المدجات.

واتخذ الحكم قرار إيقاف المباراة عند الدقيقة 77 والنتيجة تشير إلى تقدم فريق الحسين 5-0 سجل منها ثلاثية في الشوط الأول، وبعد استنفاذ فريق الرمثا لكامل التبديلات وتناقص عدد اللاعبين في أرضية الملعب بسبب الإصابة.

ويحتل الحسين صدارة الترتيب قبل هذه المباراة برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وأكد مصدر في الاتحاد الاردني للعبة لفرانس برس ان المباراة انتهت وسيتم احتساب النقاط الثلاث لصالح فريق الحسين وتثبيت فوزه 5-0 حسب المصدر دائمًا.

ويبحث فريق الحسين إربد عن التتويج لأول مرة بلقب بطولة الدوري، حيث منحه الفوز على الرمثا الفرصة لتوسيع الفارق إلى 10 نقاط عن الفيصلي و12 نقطة عن الوحدات قبل ختام الجولة 14 التي تشهد مواجهتي الوحدات مع مغير السرحان ومعان مع الفيصلي.

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