كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم



أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي ستجمعهما بعد غد الأحد، والتي ربما تكون الأخيرة بينهما، ووصفه بأنه أفضل مدرب رأه في حياته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن الثنائي تقاسم معارك قوية خلال العشر سنوات الأخيرة، البداية كانت في الدوري الألماني (بوندسليجا) وبعدها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقيان في مباراة القمة على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

ومع إعلان كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، هناك احتمال أن يلتقي الفريقان في المراحل الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي

ويتصدر ليفربول قمة جدول الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، قبل خوض هذا اللقاء، ويتفوق كلوب، بشكل بسيط، في سجل المباريات المباشرة أمام كلوب حيث جمعتهما 29 مباراة، حقق خلالها كلوب الفوز في 12 مباراة مقابل 11 انتصار لكلوب

وقال كلوب :"جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم. لدي حياة جيدة للغاية رغم أنني لست قريبا منه حتى".

وأضاف:" لا أعلم كيف يمكنني الحكم على مدربين من السابق ولكن في عصري إنه مدرب مذهل. أرى التميز عندما أواجهه، وبالتأكيد جوارديولا كذلك".

وأضاف :"لم أشعر بالإحباط أبدا، عرفت ما يقرب من ثلاثة آلاف لاعب كرة كانوا أفضل مني، ومازلت أحب الرياضة، الآخرون الذين كانوا، لم أعرفهم".

وأردف :"قيل لي للتو إن لدي سجل إيجابي أمام جوارديولا... لأكون صريحا لا أعرف كيف حدث هذا".

وأكد :"ما يجعلني مدرب أفضل هو أنني أحاول البحث عن حلول. أعلم أنني جيد أيضا فيما أفعله. لا أريد أن يكون الامر أشبه بـ(يا إلهي أنا سعيد فقط لأنني هنا) ، ولكنك تسألني عن الأفضل. هو الأفضل".

وبينما أثنى كلوب كثيرا على جوارديولا، اعترض على أي وصف سلبي على علاقة الثنائي، مؤكدا ان ما يربطهما هو التشابه وليس الاختلاف.

وقال :" لا أشعر أنها عداوة، ولكني أتفهم لماذا تقولون هذا".

وأضاف :" لا توجد عداوة. نحن متنافسان لأبعد حد، نحن نريد الفوز بمباريات كرة القدم، وكلانا محظوظ بوجود لاعبين جيدين للغاية في فرقنا".

وأكد:"إذا التقينا في المستقبل ستكون مباراة تتسم بالاحترام. لم تكن لدينا فرصة لمقابلة بعضنا البعض كثيرا، ولكن بكل تأكيد سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وأردف :" مباراة الاحد لا تتعلق بأنها ستكون فرصتي للتغلب عليه مرة أخيرة- هذا أمر غير مؤكد، ربما نلتقي مرة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي. إنها مباراة كبيرة. مباريات مانشستر سيتي دائما ما تكون كبيرة، وعلى الأرجح ستظل كذلك".

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