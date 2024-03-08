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مورينيو ورونالدو وتوتي يصافحون لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق نهائي كأس مصر

3/8/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، بالنزول لأرضية ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، حاملاً كأس مصر رفقة نجم منتخب البرازيل السابق رونالدو الذي كان يرتدي قميص الأهلي، وفرانشيسكو توتي نجم منتخب إيطاليا السابق الذي كان يرتدي قميص الزمالك.

وحرص الثلاثي على مصافحة لاعبي الأهلي والزمالك وطاقم التحكيم قبل انطلاق مباراة نهائي كأس مصر، والتقاط الصور التذكارية.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد مصطفى "زيزو".

وفي المقابل يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

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