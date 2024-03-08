مورينيو ورونالدو وتوتي يصافحون لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق نهائي كأس مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، بالنزول لأرضية ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، حاملاً كأس مصر رفقة نجم منتخب البرازيل السابق رونالدو الذي كان يرتدي قميص الأهلي، وفرانشيسكو توتي نجم منتخب إيطاليا السابق الذي كان يرتدي قميص الزمالك.
وحرص الثلاثي على مصافحة لاعبي الأهلي والزمالك وطاقم التحكيم قبل انطلاق مباراة نهائي كأس مصر، والتقاط الصور التذكارية.
ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد مصطفى "زيزو".
وفي المقابل يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.
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