بايدن يشيد بأدائه الاقتصادي ويريد فرض ضرائب على الأغنياء

أشاد جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد بالاقتصاد الأمريكي المزدهر ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.

وأشاد بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، في خطابه الخميس بأدائه الاقتصادي. وقال إن العالم كله "يحسد" اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف "ورثت اقتصاداً كان على حافة الانهيار"، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه "تم إحداث 15 مليون فرصة عمل في ثلاث سنوات، وهذا رقم قياسي".

كما أشار إلى أن "معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما".

مع ذلك، وفي مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، ركز الرئيس الأمريكي خصوصا على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.

وبينما يجري "ميديكير" وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في الولايات المتحدة، مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.

ودعا الرئيس الديمقراطي أيضًا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25 بالمئة.

وقال بايدن "حان الوقت لزيادة الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 21 بالمئة على الأقل، حتى تبدأ جميع الشركات الكبرى أخيرا في دفع حصتها".

الفوز على الصين

في سياق المنافسة مع الصين، أراد جو بايدن أن يذكر بالإجراءات التي اتخذها للحد من صادرات التكنولوجيات المتقدمة. وقال "بصراحة وعلى الرغم من خطاباته القوية بشأن الصين، لم يكن لدى سلفي قط فكرة القيام بشيء كهذا"، في إشارة إلى دونالد ترامب خصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن واشنطن في "وضع أقوى" من أي دولة أخرى للفوز على الصين مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي مواجهة تراجعه في استطلاعات الرأي بسبب ثلاث سنوات من التضخم المرتفع، يركز الرئيس باستمرار على إجراءاته لاستعادة القوة الشرائية للأمريكيين ولا سيما الأسر المتوسطة والأقل ثراء.

وقال إنه يريد إحداث ائتمان ضريبي سنوي لمساعدة الأمريكيين في تكاليف السكن وشدد على جهوده للحد من الأسعار غير العادلة والرسوم الخفية.

كما هاجم كما يفعل منذ أشهر، قطاع الصناعات الغذائية التي تقلص الكميات المباعة بدون أن تغير سعر المنتج من أجل مكافحة التضخم.

لكن الاقتراحات الاقتصادية لبايدن لن تنفذ على الأرجح لأنه يحتاج، إذا أعيد انتخابه رئيسا في نوفمبر، إلى أغلبية ديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو أمر مستبعد.

وفشلت إدارة بايدن في إمرار المصادقة على مشروع فرض ضرائب على الشركات العالمية، على الرغم من اعتماده في أكتوبر 2021 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي في مؤتمر هاتفي قبل خطاب بايدن، إن الرئيس "سيقدم ميزانية الأسبوع المقبل تنص على خفض العجز بمقدار ثلاثة آلاف مليار دولار على مدى عشر سنوات".

ويشكل ذلك ضربة أخرى لدونالد ترامب الذي تسبب إصلاحه الضريبي في 2017 في ارتفاع الدين.





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