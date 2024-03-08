وصفه بـ «الخبيث» .. خبير أممي يندد بالاقتراح الأمريكي إقامة ميناء مؤقت في غزة

ندّد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري الجمعة باقتراح الولايات المتحدة إقامة ميناء مؤقت في غزة لنقل المساعدات الإنسانية عبر البحر إلى القطاع المحاصر.

وقال الخبير الأممي خلال مؤتمر صحافي في جنيف "للمرة الأولى أسمع أحداً يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري. لم يطلب أحد رصيفاً بحرياً، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني".

منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر، يعاني القطاع الصغير المكتظ أزمة غذائية تفاقمت بسبب القيود المفروضة على إيصال المساعدات إليه.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد الخميس، جيشه بإنشاء ميناء موقت في غزة.

وأكد بايدن أن انجاز هذا العمل لن يتطلب "أي انتشار على الأرض للقوات الأمريكية".

وفخري مفوض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنه لا يتحدث باسم المنظمة الأممية.

ووصف فخري الاقتراح الأمريكي بأنه "خبيث"، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة تقدّم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.

ورأى أنّ الرغبة الأمريكية في إنشاء ميناء تهدف قبل كل شيء إلى الاستجابة "مع اقتراب الانتخابات" في الولايات المتحدة، للضغوط الداخلية التي يمارسها جزء من الأمريكيين.

وأضاف الخبير "الأمر يستهدف جمهوراً وطنياً". وقال "ما يمنحني الأمل هو التحرّك المتزايد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة، لأشخاص يطالبون بوقف إطلاق النار".

فوضى

حذرت الأمم المتحدة مرة أخرى الأسبوع الماضي من أن المجاعة في قطاع غزة "شبه حتمية، إذا لم يتغيّر شيء".

وقال فخري "قلنا في السابق إن المجاعة وشيكة، ولكن أعتقد أن من الانصاف أن نقول حالياً إن إسرائيل عمدت إلى تجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وإن المجاعة تحدث بالفعل أو هي على الأبواب".

وأضاف "بدأنا نرى أطفالاً يموتون بسبب سوء التغذية".

وتابع "لم نر قط مجموعة كاملة من السكان المدنيين تُدفع إلى الجوع بهذه السرعة".

ولفت أيضاً إلى أن إسرائيل تدمّر "النظام الغذائي في غزة" مشيراً إلى الأراضي الزراعية والبساتين وحتى زوارق الصيد.

وفيما بدأت دول مانحة بإنزال إمدادات إغاثية بمظلات، اعتبر فخري أنّ "الكمية التي تم إسقاطها من الجو لن تفعل سوى القليل للتخفيف من حدة الجوع وسوء التغذية ولن تفعل شيئاً لإبطاء المجاعة... ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الفوضى".

وأشار إلى أنّ الدول عادة ما تستخدم عمليات الإنزال الجوي والأرصفة البحرية فقط لإيصال المساعدات إلى "أراضي العدو".

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