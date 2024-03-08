حمدان بن محمد: نبارك للملك حمد بن عيسى ذكرى اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

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سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ذكرى اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم في البحرين.

وقال سموه في حسابه عبر منصة " إكس" "نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ذكرى اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم في البحرين، ودعواتنا وصادق أمنياتنا لجلالته بموفور الصحة ودوام التوفيق لمواصلة مسيرة الخير في البحرين الشقيق ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار".

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