شرطة دبي تعزز استراتيجياتها الأمنية بتقنيات التنبؤ بالجرائم والإنذار الذكية

كشفت شرطة دبي، خلال القمة العالمية الشرطية، المنعقدة في دبي، عن تعزيز استراتيجياتها الأمنية بتقنيات التنبؤ بالجرائم والإنذار الذكية، من خلال مشروعين رائدين، أعلن عنهما العقيد راشد عبد الرحمن مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات.

وأوضح عبد الرحمن أن المشروع الأول المعني بالتنبؤ الأمني، يستند إلى تحليل معقد للبيانات، بواسطة خوارزميات متطورة، والتنبؤ بالجرائم قبل وقوعها بدقة عالية، لافتاً إلى أن تلك التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهمت في خفض عدد الجرائم المقلقة، عبر توجيه الدوريات الأمنية وفرق التحري، استناداً إلى تحليلات البيانات المتقدمة.

وأفاد بأن المشروع الثاني «نظام الإنذار»، ينسجم في أهدافه مع المشروع الأول، من حيث توفير استجابة سريعة وفعالة، عبر تحليل البيانات، وإصدار تنبيهات مباشرة إلى الدوريات، مشيراً إلى إمكانية تتبع الجرائم بدقة، ومكافحتها بكفاءة، من خلال النظام، خصوصاً في المناطق ذات المخاطر الأمنية العالية.

وأكد العقيد راشد عبد الرحمن، أهمية التطور المستمر في استخدام التكنولوجيا والبيانات الكبيرة لتعزيز الأمن والسلامة، موضحاً أن هذه المشاريع لا تظهر الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي الأمني، بل تؤكد على التزام شرطة دبي بتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة العامة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ما يُعزز مكانتها كجهة رائدة في مجال الابتكار الشرطي عالمياً.

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