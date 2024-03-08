شرطة عجمان تستعرض أول دراجة إعلامية أمنية في العالم ودراجة مرورية سياحية

تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان في أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 بنسختها الثالثة والتي تختتم أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمجموعة من الابتكارات والبرامج والأنظمة التي تعكس حجم التطور التكنولوجي في المجالات الأمنية.

وساهم مساعد أول ماجد الزرعوني من شرطة عجمان بفكرة وتصميم الدورية المرورية السياحية والدورية الإعلامية الأمنية الأولى من نوعها في العالم، وقال في تصريح "للبيان" أن القمة العالمية الشرطية تعد حدثا مهما لتبادل الخبرات والتجارب..

وأفاد: الدورية الإعلامية، هي عبارة عن دراجة هوائية مجهزة بكاميرات وطائرة درون، تعمل على نقل الأحداث مباشرةً إلى غرفة العمليات وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة عجمان وتم ربطها بنظام "الاي او أس" في حال طلب الدعم أو الإغاثة، فيما تساهم الدورية المرورية السياحية في تعزيز الأمن والسلامة في مناطق الجذب السياحي مثل الكورنيش والزوراء، مع إمكانية تحرير المخالفات وضبط القضايا بكفاءة وسرعة وحرفية..

إلى جانب دورها الأمني، تعد هذه الدوريات أيضًا نموذجًا للتنمية المستدامة بفضل كونها كهربائية، مما يدعم البيئة ويشجع على ممارسة الرياضة. وقد لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور، خصوصًا خلال تغطية احتفالات اليوم الوطني ويوم العلم..

وأكد الزرعوني على أن الدراجتين التي تم العمل عليهما بالتعاون مع مختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة عجمان ومختبر الابتكار بوزارة الداخلية، جرى تجريبها وكانت النتائج مرضية خلال الثلاث الأشهر الماضية، وذكر أنها تسير مسافة 80 كيلو على الشحنة الواحدة، و65 كيلو متر في الساعة، مشيرًا إلى اختيار لون الدراجة وهوية شرطة عجمان عليها بعناية لتعزيز الهوية البصرية للشرطة،

وقال الزرعوني: تأتي هذه الابتكارات لتؤكد على الرؤية الاستشرافية للقيادة العامة لشرطة عجمان نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة، وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الشرطي على المستوى العالمي.

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