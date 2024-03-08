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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3,750,000 قرص من مادة اللاريكا المخدرة

3/8/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بالدولة من إلقاء القبض على شخص بحوزته أكثر من (2,750,000) قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة في عملية جرت بشكل متتالي، بعد أن ألقت وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، القبض على شخصين بمطار الكويت الدولي وبحوزتهما نحو (1,000,000) مليون قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة، ووفق معلومات متبادلة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين تم تفكيك أنشطة هذه العصابة التي تروج للسموم، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمعات بالمنطقة.


وتأتي هذه العملية ضمن تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لجهود وزارات الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة.
وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحرص على التنسيق والتعاون التكاملي مع دول العالم، ولاسيما مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في سبيل تعزيز جهود مكافحة المخدرات وتخليص المجتمعات من شرورها وآثارها المدمرة، مؤكداً قدرة عناصر مكافحة المخدرات على شل عمل تجار وعصابات السموم المخدرة والوصول إليهم مهما تعددت أساليبهم.

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، على تعاونهم الدائم والتنسيق المتواصل ضمن تعاون خليجي بين الدول الأشقاء نحو مجتمعات خليجية أكثر أمناً، تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

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