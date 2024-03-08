شرطة أبوظبي: مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها 2000 درهم وحجز المركبة

أكدت شرطة أبوظبي أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها 2000 درهم و حجز المركبة 60 يوما و23 نقطة مرورية .





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