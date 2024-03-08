شرطة أبوظبي: مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها 2000 درهم وحجز المركبة

شرطة أبوظبي: مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها 2000 درهم وحجز المركبة
التاريخ
3/8/2024 3:00:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شرطة أبوظبي أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها 2000 درهم و حجز المركبة 60 يوما و23 نقطة مرورية .
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN08032024000110011019ID1107954075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.