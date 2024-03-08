شرطة دبي تطلق تحذيراً وتعليمات خلال التقلبات الجوية

أطلقت شرطة دبي تحذيرات عبر أجهزة المحمول حول التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها إمارة دبي خلال الساعات القادمة، وأهابت في رسالتها بالابتعاد عن الشواطئ وعدم الإبحار، وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

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