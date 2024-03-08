شرطة دبي تطلق تحذيراً وتعليمات خلال التقلبات الجوية
التاريخ
3/8/2024 3:00:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت شرطة دبي تحذيرات عبر أجهزة المحمول حول التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها إمارة دبي خلال الساعات القادمة، وأهابت في رسالتها بالابتعاد عن الشواطئ وعدم الإبحار، وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.
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