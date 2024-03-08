نظراً للتقلبات الجوية.. القرية العالمية تغلق أبوابها غداً

أعلنت القرية العالمية،

أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إغلاق أبوابها يوم غد السبت، بسبب التقلبات الجوية التي يتوقع أن تمر بها الدولة.

وجاء في تدوينة على حساب القرية العالمية الرسمي: "نظراً للأحوال الجوية، ستكون القرية العالمية مغلقة يوم السبت 9 مارس".

ويتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية تستمر حتى ظهر يوم الأحد 10 مارس، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة.





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