نظراً للتقلبات الجوية.. القرية العالمية تغلق أبوابها غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القرية العالمية،
أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إغلاق أبوابها يوم غد السبت، بسبب التقلبات الجوية التي يتوقع أن تمر بها الدولة.
وجاء في تدوينة على حساب القرية العالمية الرسمي: "نظراً للأحوال الجوية، ستكون القرية العالمية مغلقة يوم السبت 9 مارس".
ويتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية تستمر حتى ظهر يوم الأحد 10 مارس، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN08032024000110011019ID1107954073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.