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حضور جماهيري كبير لمباراة القمة المصرية في السعودية

3/8/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولو ملعب الأول بارك بالرياض، عدد الحضور الجماهيري في مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، بنهائي كأس مصر الذي يقام خارج الحدود المصرية لأول مرة في التاريخ.

وبلغ عدد الحضور في مباراة الأهلي والزمالك 23943 مشجعاً، من أصل 25000 هي
السعة الجماهيرية للملعب.

يذكر أن الفائز باللقب سيحصل على مبلغ 950 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار للمشاركة في المباراة، و350 ألف كمكافأة الفوز بالبطولة، و500 ألف دولار أخرى مقدمة من موسم الرياض، أما الخاسر من المباراة فسيحصل على 250 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار عن المشاركة، و150 ألف دولار إضافية من موسم الرياض.

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