الأهلي يتوج بكأس مصر بفوزه على الزمالك بثنائية في الوقت القاتل

نجح فريق الأهلي المصري في التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، ليحصد الأحمر اللقب للمرة 39 في تاريخه.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد مصطفى "زيزو".

وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وظهرت أول خطورة للأهلي في الدقيقة السادسة من تسديدة لعمرو السولية اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية، وفي الدقيقة الثامنة سقط إمام عاشور داخل منطقة جزاء الزمالك وطالب لاعبو الأهلي الحصول على ركلة جزاء ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو واصل الحكم اللعب دون احتساب أي مخالفة.

وشهدت الدقيقة الثانية عشرة أول فرصة للزمالك من تسديدة قوية لأحمد مصطفى "زيزو" من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير وحولها لركنية، وكثف الفريقان محاولاتهما الهجومية من أجل التسجيل، وفي الدقيقة 23 تسلم السولية الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك من تمريرة بيرسي تاو، وسدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وفي الدقيقة 26 أرسل أحمد مصطفى "زيزو" عرضية من الجبهة اليمنى تصدى لها مصطفى شوبير، بعدها تصدى حارس الأهلي لعرضية أخرى من يوسف أوباما، وفي الدقيقة 37 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمصطفى شلبي للخشونة مع بيرسي تاو، وفي الدقيقة 42 سنحت فرصة ليوسف أوباما داخل منطقة جزاء الأهلي لكنه لم يحسن استغلالها، وحاول الفريقان استغلال الدقائق الأخيرة للتسجيل، وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة من مصطفى شلبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أحمد مصطفى "زيزو" للإصابة، ونشط الأهلي في الدقائق الأولى، قبل أن يهدر ناصر منسي فرصة للأبيض من رأسية علت عارضة مرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 53 سجل الأهلي هدفاً وألغاه الحكم لوجود تسلل.

وشهدت الدقيقة 57 فرصة خطيرة للزمالك من عرضية أحمد فتوح من الجبهة اليسرى مرت من أمام مهاجمي الزمالك، وفي الدقيقة 59 سنحت فرصة للأهلي من رأسية لكهربا ولكنها اصطدمت برأس حسام عبدالمجيد، ودفع الجهاز الفني للزمالك بكل من سيف الجزيري وناصر ماهر بدلاً من ناصر منسي وأوباما، ونشط لاعبو الزمالك بعد التغييرات التي أجراها الجهاز الفني، وفي الدقيقة 73 دفع الجهاز الفني للأهلي بكل من عمر كمال ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية بدلاً من بيرسي تاو وكريم نيدفيد وعمرو السولية.

وفي الدقيقة 76 أهدر سيف الجزيري فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم للزمالك من انفراد بالمرمى بعدما أضاع الكرة بغرابة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لنبيل دونجا في الدقيقة 82 للخشونة مع إمام عاشور، وفي الدقيقة 84 أحرز إمام عاشور هدف التقدم للأهلي بعدما تلقى عرضية من محمد مجدي أفشة حولها بتسديدة في المرمى على يسار محمد عواد، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، في حين سعى الأهلي لتسجيل الثاني لحسم اللقاء، وتصدى محمد عواد لتسديدة قوية من مروان عطية في الدقيقة 90، ودفع الجهاز الفني للزمالك بسامسون أكينيولا بدلاً من عبد الله السعيد، في حين دفع الأهلي بأكرم توفيق وموديست بدلاً من حسين الشحات وكهربا، وواصل الزمالك محاولاته إلا أن محمد مجدي أفشة نجح في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 94 من تسديدة قوية سكنت على يسار محمد عواد لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية وتتويجه باللقب.

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