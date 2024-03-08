البيتكوين تحلق إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 70 ألف دولار للمرة الأولى

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة، حيث استمر هوس العملات المشفرة في اجتياح مجتمع الاستثمار.

تجاوزت العملة المشفرة الرائدة حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وتدفقت مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسابيع القليلة الماضية، حيث حصل السوق على دعم إضافي من التوقعات التي تتضمن ترقية إلى منصة إيثريوم بلوكتشين، موطن الإيثر المنافس للبيتكوين، وحدث «تنصيف» البيتكوين.

كانت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين في أواخر شهر يناير بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لهذه الصناعة، بعد شتاء عملات مشفرة دام 18 شهرًا شهد سلسلة من حالات إفلاس الشركات البارزة.

حتى المستثمرين المؤسسيين الذين تجنبوا العملات المشفرة في السابق بسبب تحركاتها الحادة والجامحة، بدأوا في الالتزام بأموال طويلة الأجل أيضًا، والتي يقول المحللون إنها قد تساعد في الحفاظ على المرحلة الأخيرة من هذا الارتفاع.

بلغ صافي التدفقات إلى أكبر 10 صناديق بيتكوين فورية في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 مارس، مع ذهاب أكثر من 2 مليار دولار منها إلى الصندوق التابع لشركة بلاك روك.

وقد امتد التفاؤل الأخير بشأن عملة البيتكوين أيضًا إلى الرموز الرقمية الأخرى، وخاصة الإيثريوم، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد البيتكوين من حيث القيمة السوقية الإجمالية، مرتفعًا بأكثر من 60٪ منذ بداية العام.

ومع ذلك، يقول البعض إنه من الصعب التخلص من طبيعة المضاربة لهذه الأصول. وبعد أن وصلت إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، عكست عملة البيتكوين مسارها بشكل حاد وانخفضت بأكثر من 10٪ إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

وتسجل البيتكوين الآن مستوى 68200 دولار، حيث قلصت جزءًا من مكاسبها بعدما وصلت إلى مستوى 70 ألف دولار، وترتفع بنحو 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة.