«أبوظبي الأول» يتعاون مع «كور 42» للاستفادة من «مايكروسوفت أزور»

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك العاملة في المجال المصرفي بالإمارات، عن توقيعه مذكرة تعاون مع شركة «كور 42» المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسريع عملية نقل مركز بيانات البنك وعملياته إلى منصة مايكروسوفت أزور السحابية، بما يتماشى مع أهداف البنك في مجال التحول الرقمي.

وتتسق هذه الخطوة المهمة مع استراتيجية بنك أبوظبي الأول، الهادفة إلى تطوير خدمات أقسام البيع بالتجزئة، والأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤدي إلى مزيد من تحسين الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتعزز من إدارة المخاطر والتمويل.

وسيتيح التعاون للبنك فرصة الاستفادة من أحدث الحلول والخدمات السحابية التي تقدمها منصة أزور مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفرها شركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42»، حيث يمكن من خلال هذه التقنيات الاحتفاظ بسيادة البيانات والالتزام باللوائح التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن «مركز التميز» التابع لبنك أبوظبي الأول أيضاً يعمل عن كثب مع شركتي «كور 42» و«مايكروسوفت» من أجل تعزيز ابتكار حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة والتطبيقات الأخرى للذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس العمليات لمجموعة بنك أبوظبي الأول، سهيل بن طراف: «نحن ملتزمون بتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الرائدة لخدمة العملاء الذين يمثلون الأولوية القصوى للمجموعة. وتأتي خطوة الشراكة مع كور 42 والقدرة على الاستفادة من منصة مايكروسوفت أزور، بما يتماشى مع أهدافنا في مجال التحول الرقمي».

ومن جانبه، علق كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة كور42: «دمج منصة مايكروسوفت أزور مع الميزات التي توفرها «كور 42» في مجال سيادة البيانات والنموذج اللغوي الكبير «جيس» سيمكن بنك أبوظبي الأول من تسريع الابتكار ورفع مستوى كفاءة العمليات. ونفخر بكوننا شركاء نجاح البنك في مساعيه الرامية إلى تطوير خدمات عملائه».

واعتبر نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات، أن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تمثل علامة فارقة في التحول الرقمي للقطاع المالي بالمنطقة. وأكد أن الحلول السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستحسن خدمة البنك لعملائه. وعبّر عن سعادته بتسخير قدرات مايكروسوفت أزور لدعم تجارب العملاء في البنك.