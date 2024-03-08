«دانوب هوم» تعيد تعريف الأناقة والرقي في مجموعتها الرمضانية

قدمت دانوب هوم الوجهة المتخصصة والشاملة لجميع الاحتياجات المنزلية أحدث مجموعاتها الرمضانية في دانوب هوم بالبرشاء في 8 مارس 2024، وشهد الإطلاق الكبير الحضور الموقر للإدارة العليا لدانوب هوم إلى جانب الإعلاميين.

وقال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة الدانوب: «إن مجموعة رمضان من دانوب هوم هي شهادة على تفانينا الثابت في إثراء المنازل بالرقي والفخامة. بينما نحتضن روح العمل الجماعي والكرم خلال شهر رمضان، ندعو عملاءنا الكرام لاكتشاف الأناقة والحرفية التي لا تشوبها شائبة المعروضة في هذه المجموعة المتميزة».

تم تصميم مجموعة رمضان الجديدة كلياً بعناية فائقة بالتفاصيل والتزامها بالجودة، وتَعِد بإعادة تعريف الأناقة والرقي في المنازل. من قطع الأثاث الفخمة إلى المفروشات الساحرة، ومن لمسات الديكور الرائعة إلى أدوات المطبخ المتنوعة وأدوات الطهي وأدوات التقديم، تجسد هذه المجموعة جوهر الفخامة والراحة المصممة لرفع أجواء كل منزل خلال الشهر الكريم.

وقال سيد حبيب، مدير دانوب هوم: «نحن فخورون جداً بالكشف عن مجموعتنا الرمضانية، التي تجسد الأناقة والجماليات الراقية». وأضاف قائلاً: «تعكس مجموعتنا الأخيرة التزامنا بالتميز والابتكار وتجسد روح الموسم، وتقدم مزيجاً متناغماً من التقاليد والحداثة لتعزيز أجواء كل منزل. مع السعي الدؤوب لتحقيق التميز، تعكس مجموعة رمضان من دانوب هوم التزام العلامة التجارية بتقديم جودة استثنائية دون أي تنازلات.

تم تصنيع كل قطعة بدقة من مواد فاخرة، ما يضمن المتانة وطول العمر دون التضحية بالأناقة. تضمن فحوصات الجودة الصارمة أيضاً أن كل منتج يلبي أعلى المعايير، ما يعد بالرضا والسعادة لكل عميل مميز.

ولضمان حصول العملاء على منتجات عالية الجودة، قدمنا «سكون»، وهي خطة ضمان ممتدة يمكن شراؤها في وقت إصدار الفاتورة. توفر هذه الخطة للعملاء ضماناً إضافياً لمدة عامين على قطع أثاث مختارة».