4.7 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 4.7 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.57 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، وصولاً إلى 3.575 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.03 مليار درهم موزعة بواقع 773.9 مليون درهم في سوق أبوظبي و258.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 287.8 مليون سهم عبر تنفيذ 18.06 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنحو 16 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليصل عند مستوى 4253.08 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.05% إلى مستوى 9086.42 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9234.47 نقطة مرتفعاً بنحو 0.09%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 195.6 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 112.6 مليون درهم وأغلق عند 16 درهماً، ثم "الدار العقارية" بسيولة 99.9 مليون درهم ووصل إلى مستوى 5.56 درهم بنمو 0.36%.

وفى دبي، استحوذ "دبي الإسلامي" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 45.5 مليون درهم ووصل إلى 5.78 درهم، ثم "تبريد" جاذباً 40.8 مليون درهم واستقر عند 3.39 درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 31.2 مليون درهم وأغلق عند 8.17 درهم بارتفاع 0.74%.