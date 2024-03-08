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رئيس الدولة يصدر عدداً من المراسيم الاتحادية

3/8/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عددا من المراسيم الاتحادية شملت:

تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية بدرجة "وزير" وتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدرجة "وزير" وإنشاء مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة وتعيين معالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيسا لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية وتعيين معالي حميد سعيد عامر حمد النيادي مديرا لمكتب رئيس ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" وتعيين معالي سلطان ضاحي سلطان الحميري مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية وتعيين معالي راشد سعيد سالم العامري مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية .

MENAFN08032024000110011019ID1107954064

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