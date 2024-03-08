رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء بنغلاديش تسلمها عبدالله بن زايد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، لدى استقباله اليوم محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنغلاديش.
وبحث سموه ووزير خارجية بنغلاديش خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
من جانبه، أعرب محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنغلاديش عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في عدة مجالات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما بحث سموه ومحمد حسن محمود خلال اللقاء التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
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