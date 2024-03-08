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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء بنغلاديش تسلمها عبدالله بن زايد

3/8/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، لدى استقباله اليوم محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنغلاديش.

وبحث سموه ووزير خارجية بنغلاديش خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

من جانبه، أعرب محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنغلاديش عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في عدة مجالات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما بحث سموه ومحمد حسن محمود خلال اللقاء التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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