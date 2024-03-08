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دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الرياض) بثلاثية ويبتعد بالصدارة

3/8/2024 2:32:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 3 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الرياض) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (3-1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري على ملعب (مدينة الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
وسجل (الرياض) هدف التقدم عن طريق مدافع نادي الهلال علي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 إلا أن (الهلال) عادل النتيجة عن طريق اللاعب البرتغالي روبن نيفيز في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.
وتمكن البرازيلي ميشال ديلغادو من تعزيز النتيجة لفريقه في الدقيقة 75 وقبل نهاية المباراة وفي الوقت بدل الضائع تحصل (الهلال) على ركلة جزاء ليسجلها اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش.
وبهذا الفوز رفع (الهلال) رصيده من النقاط إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري موسعا الفارق بينه وبين (النصر) صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة ومعادلا رقم فريق (ذا نيو ساينتس الويلزي) الذي يملك أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بعدما حقق 27 انتصارا متتاليا بينما تجمد رصيد (الرياض) عند 23 نقطة في المركز ال 15 . (النهاية)

ع ش / م م ج




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