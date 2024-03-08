دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الرياض) بثلاثية ويبتعد بالصدارة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 3 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الرياض) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (3-1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري على ملعب (مدينة الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
وسجل (الرياض) هدف التقدم عن طريق مدافع نادي الهلال علي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 إلا أن (الهلال) عادل النتيجة عن طريق اللاعب البرتغالي روبن نيفيز في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.
وتمكن البرازيلي ميشال ديلغادو من تعزيز النتيجة لفريقه في الدقيقة 75 وقبل نهاية المباراة وفي الوقت بدل الضائع تحصل (الهلال) على ركلة جزاء ليسجلها اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش.
وبهذا الفوز رفع (الهلال) رصيده من النقاط إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري موسعا الفارق بينه وبين (النصر) صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة ومعادلا رقم فريق (ذا نيو ساينتس الويلزي) الذي يملك أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بعدما حقق 27 انتصارا متتاليا بينما تجمد رصيد (الرياض) عند 23 نقطة في المركز ال 15 . (النهاية)
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