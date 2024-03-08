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أول فريق طبي كويتي يدخل غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي لمساندة المنظومة الصحية الفلسطينية

3/8/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري
القاهرة - 8 - 3 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة دخول وفد طبي كويتي تابع للجمعية هو الأول من نوعه إلى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال رئيس العمليات في الهلال الأحمر الكويتي ورئيس الفريق الطبي الدكتور مساعد العنزي في تصريح عبر الهاتف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفريق المكون من استشاريين وجراحين كويتيين دخلوا إلى غزة عبر معبر رفح البري من أجل تقديم يد المساعدة للأشقاء الفلسطينيين ومساندة الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة.
وأوضح أن إيفاد الفريق الطبي الكويتي إلى قطاع غزة جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وبدعم من الشعب الكويتي لشقيقه الفلسطيني مشددا على أن الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الكويتي هو أول فريق مكون من أطباء كويتيين يصل إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأضاف العنزي أن عملية الدخول جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية رحمة حول العالم موضحا أن مهمة الفريق تتركز على مساعدة الكوادر الطبية في المستشفيات الفلسطينية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للحالات المرضية والاصابات الحرجة.
وأكد أن الفريق دخل القطاع برفقة مساعدات طبية ومواد ومعدات ومستلزمات لدعم المنظومة الصحية في المستشفيات في غزة التي تعاني نقصا حادا في المعدات الطبية الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي مؤكدا أن المساهمات والمساعدات الكويتية للأشقاء في غزة لن تتوقف.
وذكر أن الفريق الطبي سيقوم بإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية للأشقاء الفلسطينيين في الأيام المقبلة معربا عن أمله أن يساهم الفريق في تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.
وكشف عن ترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات المحلية في القطاع موضحا أن المستشفى سيضم عددا كبيرا من غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتخصصة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب عن الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تسهيل مهام الفريق الكويتي أو أي فرق طبية أخرى أتت من كل دول العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة وتخفيف معاناة الجرحى بخاصة الاطفال والنساء وكبار السن.
وأعرب عن الثقة بأن الفرق الطبية ستتوالى سواء من دولة الكويت أو من دول العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار وعدوان عسكري من قوة احتلال إسرائيلية غاشمة طاولت كل سبل الحياة في القطاع.
ويضم الفريق الطبي برئاسة الدكتور مساعد العنزي أربعة أطباء اختصاصيين هم استشاري جراحة العظام الدكتور حسين قويعان واستشاري جراحة المسالك البولية الدكتور فيصل الهاجري واستشاري التخدير الدكتور محمد شمساه واستشاري جراحة الدكتور محمد حيدر بالاضافة إلى المنسق الإداري عبدالرحمن الصالح.
وكان فريق الهلال الأحمر الكويتي وصل أمس إلى مدينة العريش بشمالي سيناء بطائرة نقل تابعة للقوة الجوية الكويتية تحمل مواد إغاثة طبية عاجلة مقدمة من دولة الكويت. (النهاية)

م م / م م ج



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