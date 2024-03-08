(الداخلية): القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 750ر3 مليون قرص من مادة اللاريكا المخدرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة القاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 750ر3 مليون قرص من مادة اللاريكا المخدرة مبينة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الوزارة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بـ(الداخلية) في بيان انه ومن منطلق الحرص والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والأشقاء في دولة الإمارات تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - إدارة المكافحة الدولية من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو مليون قرص لاريكا حاولا ادخالها الى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي.
وأوضحت انه وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي وأرشدا إلى شخص ثالث خارج البلاد وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات في دولة الإمارات حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على 750ر2 مليون قرص لاريكا.
وأعربت الوزارة عن الشكر والتقدير على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل وزارة الداخلية في الإمارات في عملية ضبط المتهم تنفيذا للاتفاقيات الخليجية.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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