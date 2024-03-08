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(الداخلية): القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 750ر3 مليون قرص من مادة اللاريكا المخدرة

3/8/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة القاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 750ر3 مليون قرص من مادة اللاريكا المخدرة مبينة أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الوزارة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بـ(الداخلية) في بيان انه ومن منطلق الحرص والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والأشقاء في دولة الإمارات تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - إدارة المكافحة الدولية من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو مليون قرص لاريكا حاولا ادخالها الى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي.
وأوضحت انه وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي وأرشدا إلى شخص ثالث خارج البلاد وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات في دولة الإمارات حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على 750ر2 مليون قرص لاريكا.
وأعربت الوزارة عن الشكر والتقدير على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل وزارة الداخلية في الإمارات في عملية ضبط المتهم تنفيذا للاتفاقيات الخليجية.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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