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وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

3/8/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة التطورات في قطاع غزة ومحيطها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. (النهاية)

ع ش / م م ج




MENAFN08032024000071011013ID1107953988

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